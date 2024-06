Bruck-Torspektakel zum historischen Aufstieg

Volles Vertrauen vom Verein

Die Meister-Feierlichkeiten begannen bereits kurz nach Spielende. Der Verein hatte alles organisiert, um den etwaigen Erfolg auch gebührend feiern zu können. „Der Klub hat an uns geglaubt und deshalb eine große Feier organisiert, obwohl wir nicht sicher Meister waren. Ein großer Vertrauensbeweis an uns“, stellt Deussen fest. Der gemeinsam eingeschlagene Weg ist bisher belohnt worden. Nächste Woche spielen die Jungs von der Glocknerstraße zum Saisonabschluss in Rauris. Der Ehrgeiz ist weiterhin groß, schließlich kann man dort die Spielzeit unbesiegt beenden. Perfekte Bedingungen für einen guten Start in der 2. Landesliga Süd. Thomas Schaier