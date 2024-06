Warum unsere Kinder nicht in die Schule gehen

Häuslicher Unterricht ist in Österreich in der Verfassung als Recht verankert. Es braucht jedoch die Genehmigung der Bildungsdirektion, Auflagen müssen erfüllt werden. In Tirol gibt es rund 30 bis 40 Familien, denen die Behörden die Befugnis entzogen hat. Die Eltern halten dennoch am häuslichen Unterricht fest. Schulpflichtverletzung nennt sich dieses Vergehen.