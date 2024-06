So baut Wien die Grünräume in der Stadt aus

Stadt sieht sich als Vorreiter

Wieso jetzt der Schwenk in Wien? Auf EU-Ebene habe sich einiges getan, viele Bedenken konnten gegenüber dem ursprünglichen Vorschlag zerstreut werden, so das Ressort von Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ). Die EU-Mitgliedsstaaten müssen Wiederherstellungspläne vorlegen. Bund und Länder (auch Wien) sind für die Entwicklung dieser Pläne zuständig. Fakt ist: Wien gehört schon heute zu den grünsten Millionenstädten der Welt. Knapp 40 Prozent der Stadt stehen unter Naturschutz. Die Stadt sei schon jetzt Vorreiter in Sachen Biodiversität.