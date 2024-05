UEFA verbietet ÖFB Jubel-Song „L‘amour toujours“!

„L‘amour toujours“ wurde „zum Code für Rechtsextreme“

Zuletzt wurden Videos öffentlich, in denen Party-Gäste in einem Lokal auf der deutschen Nordsee-Insel Sylt zu „L‘amour toujours“ ausländerfeindliche Parolen grölten. Auch nach ähnlich gelagerten Vorfällen in Kärnten und Niederösterreich laufen polizeiliche Ermittlungen.