Ursprüngliche Vielfalt im Montafoner „Vergalden“

Gelbstern-Arten sind kleine oder ziemlich kleine, ausdauernde krautige Pflanzen und gehören zu den Liliengewächsen. Die Laubblätter sind linealisch bis lanzetttlich und eher flach. Die Blüten sind meist goldgelb bis gelb-grün gefärbt, nur selten besitzen sie eine andere Farbe. Bestäuber sind kleine Fliegen, Käfer und Bienen. Während der Sommermonate ruht dieser Frühblüher als Zwiebel in der Erde und ist daher nicht sichtbar. Der Wald-Gelbstern kommt in Laubwäldern, Auwäldern, Gebüschen, an Bachrändern und in Wiesen vor. Er wächst auf feuchten, nährstoffreichen Mullböden, besonders über Kalk und bis hinauf zur montanen Höhenstufe.