Polen setzt bei der EURO auf Legionärs-Auswahl

Probierz muss spätestens bis zur offiziellen Kaderbekanntgabe am 7. Juni noch drei Namen streichen, einer davon wird der vierte Torhüter Oliwier Zych sein, der nur zu Trainingszwecken ins anstehende Teamcamp der Polen in Warschau einberufen wurde. Die Osteuropäer testen vor der Endrunde noch am 7. Juni gegen die Ukraine und ebenfalls in Warschau am 10. Juni gegen die Türkei.