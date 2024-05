Ex-ÖSV-Fahrer schimpft OMV-Bosse „Mörder“!

Er kann’s nicht lassen – Ex-ÖSV-Hoffnung Julian Schütter hat wenige Tage nach einem Klimaprotest-Auftritt in Oberösterreich erneut „zugeschlagen“, diesmal in Wien bei der Hauptversammlung der OMV! Der 26-Jährige, der es im Ski-Weltcup lediglich einmal in die Top-20 geschafft hatte, prangerte dabei Vorstand und Aktionäre als „Mörder eurer Enkel“ an …