„Das verschleppte Mädchen ist meine Tochter“

Haben Sie in Gedanken schon die Rückkehr Ihrer Tochter geplant? Was Sie zu ihr sagen, was sie als erstes mit ihr machen?

Daran denke ich die ganze Zeit. Ich plane schon die ganze Zeit, ich spreche mit ihr ständig in Gedanken. Ich versuche mir vorzustellen, was sie gerne hätte. Sie hat so viel durchlebt, vielleicht hat sie sich auch verändert. Ich weiß nichteinmal, was ich erwarten darf, wenn sie zurückkehrt. Ich kenne meine Naama, sie würde wohl ihren Platz brauchen. Ihre Privatsphäre, und ihre Mama und ihren Papa, um das alles zu verarbeiten. Mein Plan ist, einfach auf sie zu hören, was sie braucht, und von einem Tag in den anderen zu leben. Manchmal will ich einfach nur mit ihr im Auto sitzen und singen, wie wir es immer gemacht haben. Oder wieder ans Meer fahren und die Wellen beobachten. Ihr etwas zu Essen kochen, all diese normalen Sachen, die wir tagtäglich gemeinsam gemacht haben. Und dann habe ich aber auch große Pläne, ich will mit ihr die ganze Welt sehen, viel reisen.