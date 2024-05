Fifteen Seconds Festival wegen Insolvenz abgesagt

Jahr für Jahr brachte das Fifteen Seconds Festival etwa 8000 begeisterte Zuschauer in die Grazer Stadthalle – doch jetzt ist Schluss damit. „Die Fifteen Seconds Events GmbH hat heute am LGZ Graz einen Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens eingebracht“, berichtet Venka Stojnic vom Österreichischen Verband Creditreform am Dienstag. Konsequenzen hat das vor allem für jene 1170 Personen, die bereits ein Ticket gekauft hatten.