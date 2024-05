Gershwin-Musical: Amis und Ösis im „Käsekrieg“

Zölle auf Käse bringen den amerikanischen Fabrikanten Fletcher in Rage und darum zündet er einen Privatkrieg an mit Waffen aus – Käse. Das Musical „Strike up the Band“ von den Gershwin-Brüdern ist voller Ironie, Swing und Humor, die Österreichische Erstaufführung im Musiktheater Linz erhielt heftigen Beifall!