54 Tore in 27 Spielen! Klubs jagen Kärntens Bomber

Kärntens Bomber trifft und trifft! Jure Skafar könnte Ludmannsdorf im Alleingang wieder in die Unterliga schießen! Nach dem Abstieg im Vorjahr steuerte der Slowene bisher in 27 Spielen in der 1.Klasse C ganze 54 Treffer bei, blieb nur einmal torlos – das bedeutet zwei Tore pro Partie. Kein anderer Stürmer im Unterhaus weist solche Werte auf.