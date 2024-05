Unfall! Rennen für Wurz nach einer Runde vorbei

In den vergangenen beiden Wochenenden sei wenig für ihn gelaufen, schrieb der Pilot von Jenzer Motorsport. In Imola war Wurz zuletzt nicht über die Ränge 23 und 24 hinausgekommen. In der Nachwuchsklasse wurden bisher vier von zehn Rennwochenenden in diesem Jahr absolviert, im Ranking liegt Wurz nach einem fünften Platz im Hauptrennen von Melbourne mit zehn Punkten auf dem 17. Platz.