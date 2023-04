Lauda-Erbstreit: Zwei eisige Fronten im Gericht

Düstere Stimmung im Landesgericht für Zivilsachen in Wien. Im dunklen Gang fanden sich am Freitag vor Saal 9 die rechtlichen Vertreter im nächsten Akt im Streit um das Erbe der 2019 verstorbenen Formel-1-Legende Niki Lauda ein. In einem waren sich die Anwälte einig: „Keine Fotos!“