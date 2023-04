Krieg um Niki Laudas Erbe: So kam es zum Bruch

Schmutzig ist er, der nun auch öffentlich ausgetragene Streit um das Erbe von Niki Lauda. Fast vier Jahre ist der Tod der Formel-1-Legende her. Doch um sein Vermögen wird gerauft. Am Freitag geht es im Wiener Landesgericht für Zivilsachen darum, ob die 13-jährigen Zwillinge die gleichen Erbrechte bekommen wie die erwachsenen Söhne - was diese dem Vernehmen nach nicht anerkennen.