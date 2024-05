Wien droht Generation von Verkehrsregel-Ignoranten

Jedes zweite Kind fällt bei Radfahrprüfung durch

ÖVP-Bildungssprecher Harald Zierfuß verweist seinerseits auf die Zahlen zur Radfahrprüfung in Wien: Während in anderen Bundesländern – mit meist weit weniger herausfordernden Verkehrssituationen – der Großteil der Kinder die Prüfung absolviere, trete in Wien nur jedes dritte Kind zur Prüfung an, und die Hälfte davon falle durch. Macht in Summe 85 Prozent Verkehrsteilnehmer, die bis zur Volljährigkeit nie beweisen mussten, dass sie die Verkehrsregeln beherrschen. Und auch danach wird es oft nicht besser.