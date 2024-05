Schulweg-Klimaprojekt gilt als top nachhaltig

Die Österreich Werbung präsentiert in ihrer neuen Nachhaltigkeitsbroschüre 50 Best-Practice-Beispiele aus fünf Kategorien, in der Kategorie Mobilität findet sich das Schulwegprojekt von Bacher Reisen. „Wir freuen uns sehr über die Wertschätzung“, so Marlene Bacher von Bacher Reisen.