„Pflege-Helden“ aus Fernost für heimischen Markt

Viele Wege führen von Hanoi nach St. Pölten

Während der Jubel in der Bundeshauptstadt also noch nachhallt, wird indes auch in Niederösterreich fleißig am „Pakt für die Pflege der Zukunft“ gearbeitet. Dafür blicken die blau-gelben Verantwortlichen aber lieber nach Vietnam, denn dort sitzen auf der Universität von Hanoi ab kommender Woche 75 zukünftige Fachkräfte im Sprach- und Kulturkurs. Diese „Superhelden der Pflege“ sollen in weiterer Folge auch ein Semester Theorie und Praxis am IMC Nursing Center der Fachhochschule Krems absolvieren.