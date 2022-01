Nur zwei von zehn Papas gehen in Vaterkarenz

Einkommen der Eltern hat großen Einfluss auf Karenz

Väter, die im frauendominierten Sozialwesen arbeiten, nehmen am ehesten eine längere Karenz in Anspruch, ganz im Gegensatz zu Vätern, die in der männerdominierten Finanz- und Versicherungsbranche, im Bau oder in der Warenproduktion arbeiten. Längere Väterkarenzen fördert außerdem das Wohnen in der Stadt, wo es verlässliche Kinderbetreuungsmöglichkeiten gibt. Einfluss auf die Entscheidung für oder gegen eine längere Karenz hat das Einkommen der Eltern: Je besser der Mann verdient, desto kürzer dauert seine Karenz; verdient die Partnerin mehr als 4000 Euro im Monat, fällt die Väterkarenz länger aus.