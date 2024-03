Max Franz: „Ich kann länger am Stück gehen“

Rennen im TV keine Belastung oder Motivation

Das Ziel sei schon, „dass Richtung nächste Saison was geht“, meinte Franz auf eine mögliche Rückkehr als Skifahrer angesprochen. Drei Tage die Woche schuftet er im Athlete Performance Center in Thalgau, zwei Tage mit dem Physiotherapeuten seines Vertrauens daheim in Scheffau. Die Rennen am WM-Ort 2025 zu verfolgen, sei aktuell weder eine psychische Belastung noch zusätzliche Motivation. „Es lässt mich eigentlich kalt. Ich schaue mir die Rennen genüsslich an. Ich bin viel zu weit weg, dass ich es schade finden würde, nicht dabei zu sein.“