502 Tage später! „Besonderer Moment“ für Max Franz

„Die letzten drei Wochen ist wirklich was weitergegangen. Ich kann länger am Stück gehen“, erzählte Franz kürzlich beim Weltcup-Finale in Saalbach. Bei einem Trainingssturz vor 16 Monaten in Colorado hatte er sich beide Unterschenkel gebrochen. Der Nerv war zu 80 Prozent durchtrennt, das Gewebe stark geschädigt, die OP-Narben sind angeblich 114,5 Zentimeter lang. 19 Schrauben steckten zwischenzeitlich in seinen Füßen. Seine Zielsetzungen musste Franz seit dem Schicksalsschlag öfters revidieren. Lange saß der Kärntner im Rollstuhl, er musste erst wieder gehen lernen. Motivationsdämpfer und Rückschläge waren Alltag. Der Heilungsverlauf nach einer weiteren OP vor Weihnachten gebe aber Aufschwung. „Der Knochen wird endlich stabil. Der Nervenschmerz ist mehr, aber das ist ein gutes Zeichen, es kommt mehr zurück.“