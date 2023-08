Windkraftausbau ist in Oberösterreich doch möglich

Auch rote Zonen sind kein Ausschlussgrund

Nun klingt’s in einer Anfragebeantwortung Achleitners an Neos-Klubobmann Felix Eypeltauer ein wenig anders: „Selbst die sehr kritische Einschätzung des OÖ. Umweltanwalts zu möglichen Standorträumen für Windkraft lässt einen weiteren Windkraftausbau in OÖ erwarten: Zum einen deswegen, weil diese Karte einige weiße Flächen beinhaltet, in denen keine Gründe gegen Windkraft vorliegen. Zum anderen schließen auch rote Zonen ein Windkraftprojekt nicht unmittelbar aus.“ Was also sollen Windkraft-Investoren tun? Achleitner: „Es sollen Projekte eingereicht werden und wenn sie genehmigungsfähig und umweltverträglich sind, dann werden sie auch genehmigt und umgesetzt.“