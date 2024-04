„Dann haben sie nicht mehr so viele Ideen“

Der Meistertitel ist bereits zum zwölften Mal an Tirol vergeben, um Platz drei in der Austrian Volley League wird hingegen noch gekämpft: Waldviertel hat sich mit einem 3:2-Heimsieg und einem knappen 2:3 bei Aich/Dob in die Lage gebracht, am Samstag vor eigenem Publikum die Medaille holen zu können. Es wäre eine Sensation!