Der „Fasching“ kehrt in die Steiermark zurück

Ein Spieler hat in den letzten Monaten aber alle in den Schatten gestellt: Luke „The Nuke“ Littler. Der 17-Jährige holte bei seinem Debüt auf Anhieb Rang zwei, spielte sich sofort in die Herzen der Fans. Und der glühende Fußballfan (Manchester United) hat auch schon einige Rekorde aufgestellt: Mit 16 gewann er als jüngster Spieler in Bahrain ein TV-Turnier, sondern warf dabei auch einen 9-Darter, das perfekte Spiel. Ebenso als jüngster Spieler live im TV überhaupt.