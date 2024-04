Wien-Marathon: Innovationen, After-Party & Rekorde

Eigene Marathin-Fanfare

„Das ist aufgegangen. Das Entertainment war sicher besser als in den vergangenen Jahren, wir hatten heuer mehr Straßenmusiker an der Strecke. Die Stimmung war eindeutig besser als zuvor“, war sich Kathrin Widu sicher. Am Lusthaus, einem für die Läufer kritischen Punkt, wurde die Strecke mit einem von den Wiener Symphonikern zusammengestellten Branding beschallt. Fürs nächste Jahr ist geplant, dass die Symphoniker eine eigene Marathon-Fanfare komponieren. Widu: „Es waren offensichtlich auch mehr Fans an der Strecke als in den Jahren zuvor!“