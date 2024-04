Großartiger Auftakt: Millonig läuft tolle Bestzeit

Kinder geben Startsignal

Für zwei Teilnehmer an der „Daily Mile“ wartet am Sonntag eine besondere Aufgabe: Sie dürfen um 9 Uhr das Startsignal zum Vienna City Marathon geben. „Wir wollten die Begeisterung, die am Samstag bei den Kinderläufen versprüht wird, auch am Sonntag zum Start bringen. Deshalb hatten wir aufgerufen, dass wir zwei junge Teilnehmer suchen, die gemeinsam auf den Startbuzzer drücken. Wir hatten über 300 herzerwärmende Zuschriften erhalten“, so VCM-Geschäftsführerin Kathrin Widu.