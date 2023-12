„Postfaktisch“: Wenn Gefühle Fakten schlagen

Denken wir also zurück an das Jahr 2016: Der Präsidentschaftswahlkampf in den USA war in vollem Gange und der republikanische Kandidat Donald Trump machte mit zahlreichen fragwürdigen Aussagen auf sich aufmerksam. Unter anderem behauptete er, es gebe keinen Klimawandel. Schon 2012 hatte er das auf X verlautbart - sein Posting dazu ist immer noch online. Später konnte er sich an diese, sowie andere faktisch falsche Aussagen von ihm nicht mehr erinnern oder schwächte sie ab. Man konnte ihm diese zwar nachweisen, doch seiner Wählerschaft war das egal. Sie wählten ihn trotz all seiner bewiesen Lügen zum Präsidenten, mit sämtlichen darauffolgenden Konsequenzen.