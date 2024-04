„Zermatt? Das war für uns ohnehin kein Thema mehr“

Nachdem die grenzübergreifende Matterhorn-Abfahrt in den letzten zwei Jahren witterungsbedingt abgesagt werden musste, wurde das Rennen vom internationalen Skiverband (FIS) für die kommende Saison aus dem Kalender gestrichen. Die Reaktion: Die Zermatt Bergbahnen AG stellt diesen Sommer und Herbst Trainingspisten nur mehr für den Schweizer Nachwuchs zur Verfügung. Ein Schritt, der für Wirbel in der Ski-Welt sorgte. Deutschlands Alpin-Boss Wolfi Maier sprach in der Schweizer Zeitung „Blick“ sogar von „Erpressung“.