Räumungsexekutionen 2023 erneut gestiegen

Art des geräumten Objekts nicht erfasst

Nicht in der Statistik aufgeschlüsselt ist die Art der Objekte, die geräumt werden – enthalten sind also sowohl Wohnungen als auch Geschäftslokale und Büros. Kündigungsgrund und Objektart würden nicht erfasst, heißt es in der Anfragebeantwortung. Dafür müsste man sämtliche Akten händisch auswerten.