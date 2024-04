Engel: Umsatzminus und schmelzender Auftragspuffer

Neun Produktionswerke

Für das neue Geschäftsjahr 2024/25 halte man an der Wachstumsstrategie fest. Einen hohen zweistelligen Millionenbetrag will man in den Ausbau des globalen Netzwerkes investieren. Engel hat insgesamt neun Produktionswerke in Europa, Nordamerika, China und Korea. In Österreich werden Maschinen in Schwertberg, Dietach und St. Valentin gebaut.