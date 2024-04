WADA-Dopingjäger verteidigten sich in China-Affäre

In der Affäre um eine Reihe von Positivtests bei chinesischen Top-Schwimmern hat die Welt-Anti-Doping-Agentur ihren Verzicht auf Sanktionen verteidigt. „Die Agentur steht weiter fest zu den Ergebnissen ihrer wissenschaftlichen Untersuchung und den rechtlichen Entscheidungen in diesem Fall“, teilte die WADA in der Nacht auf Montag mit.