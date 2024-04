Wiener Beamter brüskiert Landtag, sagt Termin ab

Teilnahme in einer E-Mail-Nachricht abgesagt

Zum Ausschuss am Donnerstag, 25. April, hat man also Experten eingeladen, um über die Vergaben zu sprechen. Offiziell auch Vertreter der BBG. Eine Woche vor dem Termin kam es aber dick: In einem Schreiben (Ausriss unten) an die Landtagsdirektion sagt ein Bereichsleiter den Termin ab. Die Politiker sind empört und fühlen sich brüskiert, weil ein Beamter den Volksvertretern offenbar sagt, wo es langgeht...