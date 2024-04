Österreich gegen die Türkei in Bad Waltersdorf

Das Duell im Tennis-Davis-Cup zwischen Österreich und der Türkei am 13. und 14. September findet in Bad Waltersdorf statt. Das gab der Österreichische Tennisverband (ÖTV) am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in der Marktgemeinde bekannt. Damit geht der Davis Cup erstmals seit 2020 wieder in der Steiermark in Szene. Die Entscheidung zugunsten Bad Waltersdorfs fiel auch aufgrund des Belags, so wollten die Spieler laut Sportdirektor Jürgen Melzer auf Sand im Freien spielen.