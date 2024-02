Linz als Schauplatz für Kampf gegen den Bodenfraß

Oberösterreich ist ein Land der Betonierer, hier wird vergleichsweise mehr Boden versiegelt als in anderen Bundesländern. Das ist der Standpunkt der Grünen, mit dem sie den zuständigen Landesrat Markus Achleitner (ÖVP) seit Monaten herausfordern. Dieser lässt das so nicht gelten und hat zuletzt eine neue Studie vorgelegt, die nahelegt, dass Oberösterreich beim Bodenfraß doch nicht so ganz den Schwarzen Peter hat.