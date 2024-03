Wie man in NÖ dem Bodenfraß den Kampf ansagen will

Das weite Land prescht mit einer äußerst ambitionierten Bodenschutzoffensive vor. Wenn es so umgesetzt wird, soll eine halbe Million Hektar niederösterreichischer Boden geschützt werden – auch gegen die drohende Zersiedelung. „Derzeit werden in Niederösterreich nur noch 0,5 Hektar täglich neu gewidmet“, schildert Landesvize Stephan Pernkopf. Trotzdem will man nun einen weiteren riesigen Schritt gegen den Bodenfraß unternehmen.