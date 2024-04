„Genau dafür haben wir Marcel zu uns geholt“

Nach dem erstmaligen Einzug ins Halbfinale seit elf Jahren darf der BVB sogar von einem neuerlichen Showdown in Wembley träumen. Bereits in zwei Wochen wartet im Halbfinale Paris Saint-Germain. Das Endspiel findet am 1. Juni in London statt, wo man 2013 das Duell mit den Bayern 1:2 verloren hatte. Der Erfolgslauf macht Sabitzer und Co. im ganzen Land beliebt – denn sollte Deutschland den zweiten Platz in der UEFA-Jahreswertung behaupten, erhält die Bundesliga einen fünften Startplatz. Und wenn der BVB erstmals seit 1997 die Trophäe gewinnt, in der Liga nur Fünfter wird, würde sich gar der Sechste (derzeit Frankfurt; Augsburg und Freiburg mit Chancen) für die Champions League qualifizieren.