Bali: Im siebten Himmel schweben

Auf dem Boden bleibt trotz Besucheransturm der Preis. 150.000 indonesische Rupiah, knapp neun Euro, für fünf Minuten Dschungelschaukel sind erschwinglich. Wer schwindelerregende Höhen lieber meidet, findet rund um die Reisterrassen noch andere verlockende Fotomotive. In der traumhaften Arena lassen sich zu zweit an einer Wasseroase in Herzform oder in „Liebesnestern“ aus Lianen gefühlvolle Bilder für die Ewigkeit festhalten.