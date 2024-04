Halbbruder trollt Meghan mit gefaktem Babybauch

Wir erinnern uns: als die frühere Schauspielerin Meghan Markle im Jahr 2018 in der St. Georg‘s-Kapelle in Windsor Prinz Harry, dem jüngeren Sohn von König Charles, das Jawort gab, war außer ihrer Mutter Doria niemand aus ihrer Familie anwesend, während die Mitglieder des Königshauses vollzählig in den Reihen saßen.