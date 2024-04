„Der Nahe Osten steht am Rande des Abgrunds“, warnte Guterres am Sonntag bei einer Sondersitzung des Gremiums in New York. „Die Menschen in der Region stehen vor der realen Gefahr eines verheerenden großen Konflikts. Jetzt ist die Zeit, zu entschärfen und zu deeskalieren. Jetzt ist die Zeit für maximale Zurückhaltung.“