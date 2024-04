Rapid-Coach Klauß: „Wir waren sehr dominant“

Robert Klauß (Rapid-Trainer): „Zwei verlorene Punkte. Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, wir waren sehr dominant, haben viele Situationen herausgespielt, dem Gegner wenig Chancen gegeben. Es hat alles so gepasst. Wir müssen höher führen in der Halbzeit, die zweite Halbzeit war auch okay, aber nicht mehr so zwingend. Über 90 Minuten war es ein gutes Spiel, mit dem Ergebnis sind wir nicht zufrieden. Klagenfurt hat genau das gemacht, was zu erwarten war. Sie sind sehr effektiv, aber es liegt an uns, das Spiel zu gewinnen. Die letzte Konsequenz, aus den Situationen unbedingt das 2:0 machen zu wollen, hat gefehlt.“