LIVE ab 17 Uhr: Rapid gegen Austria Klagenfurt

„Wir müssen deutlich besser spielen als in Klagenfurt!“

„Das ist eine sehr reife Mannschaft. Sie sind sehr effektiv im Handeln, konzentrieren sich auf ihre Stärken, dass sie für die Gegner schwer zu bespielen sind. Sie verteidigen gut, sind unangenehm in den direkten Duellen und bei Standards gefährlich. Das sind Zutaten, die es für vermeintlich spielerisch gute Mannschaften schwierig machen. Sie fühlen sich in der Rolle ‘Wir ärgern die Großen‘ wohl“, beschrieb der Rapid-Coach die Klagenfurter. „Wir müssen deutlich besser spielen als in Klagenfurt“, forderte Klauß, sprach aber auch die Umstände des 1:1 vor einem Monat an. Sein Team war damals nach dem Derby-Eklat stark ersatzgeschwächt, diesmal wird Rapid in Bestbesetzung antreten können.