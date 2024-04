Die Polit-Töne werden im Superwahljahr rauer

Immer mehr antisemitische Fälle

In diesem Zusammenhang bezog sich Mikl-Leitner auch auf die Zunahme antisemitischer Vorfälle in Europa: „Das werden wir nicht akzeptieren. Antisemitismus hat bei uns keinen Platz – egal ob er von links, von rechts oder muslimisch geprägt ist.“ Auf Initiative Niederösterreichs – mitgetragen von den Bundesländern – will Mikl-Leitner, dass alle Schüler und jeder, der die Staatsbürgerschaft anstrebt, mindestens einmal ein jüdisches Museum oder eine Gedenkstätte besuchen soll.