SPÖ will Übergewinne von Banken Häuslbauern geben

SPÖ verspricht Fairness

Die SPÖ wird dieses Modell schon bei der kommenden Nationalratssitzung am Mittwoch zur Abstimmung bringen lassen. „Nach den Rekordgewinnen für die Energiekonzerne jetzt Rekordgewinne für die Banken: Die letzten Jahre haben gezeigt, was es bedeutet, wenn die SPÖ nicht in der Regierung vertreten ist. Wenn die Banken ihre Kunden nicht fair behandeln, muss die Politik für Fairness und Respekt sorgen!“, so Krainer.