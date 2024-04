Postet hier eine Wintersport-Pensionistin?

Kein Bekenntnis

Viermal Gold, fünfmal Silber, dreimal Bronze – das ist die WM-Bilanz Wierers. Zuletzt staubte sie eine Goldene bei ihrer Heim-WM 2020 in Antholz in Südtirol ab. Ursprünglich hätte dann schon Schluss sein sollen mit der Karriere. Aber der Ehrgreiz war und der Ausblick auf Heim-Olympia 2026 in Mailand und Cortina reizend. Also machte sie weiter. Und lieferte zuletzt zwei unbefriedigende Saisonen ab. Und seither fehlt ein klares Bekenntnis zur Fortsetzung ihrer Karriere. Ja, Olympia 2026 seien nach wie vor reizvoll: „Aber das dauert noch zwei Jahre“, stöhnte sie nach dem Saisonende. Jetzt werde sie erstmal Urlaub machen. Zumindest dieses Versprechen hat sie schon eingelöst.