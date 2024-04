Enthüllt! Fernando Alonsos Zukunft ist geklärt

„Ein Lebensprojekt“

„Es ist ein Lebensprojekt“, betonte Alonso in einer Online-Medienrunde. Über die genaue Dauer seines neuen Vertrags machte er keine Angaben, es sei aber der längste, den er in seiner Karriere unterschrieben habe und dürfte deutlich über seine aktive Laufbahn als Fahrer hinausgehen. „Es bindet mich viele Jahre an Aston Martin. Mal sehen, wie lange ich noch fahren werde“, sagte Alonso. „Aber es stimmt, ich werde mit 45 noch Rennen fahren.“ Seinen 45. Geburtstag wird er am 29. Juli 2026 feiern.