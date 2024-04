Krebsgefahr: Ihr Lebensstil kann Ihr Leben retten!

Impfprogramme nutzen

Prof. Ludwig: „Zu den empfohlenen Lebensstilmaßnahmen zählt auch die Bereitschaft, die Vorteile von Impfprogrammen zu nutzen. So sind wir in Österreich noch weit vom Ziel einer 90 Prozent-Durchimpfungsrate mit HPV-Impfstoffen entfernt. Wir würden damit nicht nur das Auftreten von Zervixkarzinom (bösartige Tumoren des Gebärmutterhalses), sondern auch jene von anderen Tumoren des Genitalbereichs (Vulva-, Penis), Anal- und HNO-Karzinome, deutlich reduzieren. Auch sollte die in Österreich angebotene Grundimmunisierung gegen Hepatitis B langfristig Leberkrebs reduzieren.“