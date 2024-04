Todesstrafe: „Sind wir da nicht auch Mörder?“

„Reue macht Tote nicht wieder lebendig“

Ginamayla ist eine der Befürworterinnen der Todesstrafe. Im Nachhinein empfundene Reue, wie bei dem mittels Giftspritze getöteten Mann, mache die Opfer nicht wieder lebendig. Zudem habe er gewusst, was ihn bei einem derartigen Verbrechen in seiner Heimat erwarte. derdiktator50 merkt außerdem an, dass eine Exekution insgesamt billiger für einen Staat wäre, als Häftlinge jahrelang durchzufüttern. Und Dotterblume88 meldet sich erneut zu Wort mit dem Einwand, dass Vorsicht in manchen Fällen eben besser sei als Nachsicht.