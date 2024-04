„Totgesagte leben länger“ und Real „stirbt nie“

Die Torfestivals in den beiden Viertelfinalspielen der Fußball-Champions-League haben am Dienstag zwei Unentschieden und doch auch zwei Gewinner gebracht. Die in der Bundesliga schwer gebeutelten Bayern zeigten mit dem 2:2 bei Arsenal, dass „Totgesagte länger leben“, wie Vorstandschef Jan-Christian Dreesen betonte. Und Real Madrid kämpfte sich zuhause gegen Manchester City nach 2:3-Rückstand noch zum 3:3. Oder in den Worten der „Marca“: „Real Madrid stirbt nie“.