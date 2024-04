Marco Rossi verpasst mit Minnesota die Playoffs!

Marco Rossi kann Österreichs Eishockey-Nationalteam bei der Weltmeisterschaft ab 10. Mai in Prag verstärken! Der 22-jährige Vorarlberger ist mit seinem Klub Minnesota Wild am Dienstag endgültig aus dem Playoff-Rennen in der National Hockey League (NHL) ausgeschieden, seine Saison in Nordamerika endet damit am 18. April.