Für Eisbullen zählt nur voller Fokus auf Eishockey

Eskaliert das Eishockeyfinale heute in Spiel drei in Klagenfurt weiter – oder steht doch wieder der Sport im Vordergrund? Ein Gutteil wird an den Referees liegen. Das Gespann Smetana/Piragic ließ in Finalspiel zwei in Salzburg – auf beiden Seiten – sehr viel durchgehen, schaute öfters weg.