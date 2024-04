Schweizer degradieren Skisprung-Olympiasieger

Schon gegen Ende der vergangenen Saison war Ammann hauptsächlich nur noch im zweitklassigen Continental Cup gesprungen. Seine Leistungen sind in den letzten Monaten zu wenig gewesen, seine beste Weltcup-Platzierung war ein 21. Platz in Engelberg. Nur fünfmal landete Ammann in den Punkten. Und bei den Schweizern kommt einiges nach. Gregor Deschwanden, Remo Imhof und Killian Peier stehen im A-Kader.